Науседа призвал начать переговоры о членстве Молдавии в ЕС в марте

Кишинев должен выполнить оставшиеся рекомендации ЕС, считает президент Литвы

ВИЛЬНЮС, 17 января. /ТАСС/. Литва выступает за то, чтобы переговоры между Евросоюзом и Молдавией о членстве в сообществе начались уже в марте, но Кишинев должен выполнить оставшиеся рекомендации ЕС. Такую позицию Литвы озвучил президент балтийской республики Гитанас Науседа во время встречи с премьером Молдавии Дорином Речаном на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Литва считает, что переговоры должны начаться до выборов в Европарламент, уже в марте", - приводятся слова литовского лидера в сообщении его пресс-службы.

Однако эта установка, по его мнению, должна действовать при соблюдении Кишиневом определенных условий. "Молдавия не должна отставать от Украины на пути европейской интеграции и в самое ближайшее время выполнить остающиеся рекомендации ЕС", - сказал Науседа.

Вильнюс, как отметил президент, готов поделиться с Кишиневом своим опытом вступления в сообщество. "Это работа, требующая значительных человеческих ресурсов и эффективного применения административных и институциональных возможностей", - утверждал Науседа.

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление. Участники саммита пообещали вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям.