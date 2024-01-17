ТВ КНДР показало разделенный Корейский полуостров после отказа от мирного воссоединения

По данным агентства Yonhap, на карте отдельным цветом была выделена лишь северная часть Корейского полуострова

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. В одной из телепередач в КНДР была использована карта Восточной Азии, на которой отдельным цветом была выделена лишь северная часть Корейского полуострова, которую занимает КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap .

Та же карта Восточной Азии была использована в телепрограмме в понедельник, но на ней был выделен весь Корейский полуостров, а не только территория, которую занимает КНДР.

15 января на сессии парламента лидер КНДР Ким Чен Ын предложил внести в конституцию страны положения о территории КНДР и отказаться от упоминания мирного объединения Севера и Юга. Он отметил, что в отличие от Пхеньяна Южная Корея в основном законе прописывает, что ее территорией является весь полуостров.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что партия больше не считает возможным мирное объединение с Югом посредством диалога. Вместо этого он предложил конституционно закрепить за Республикой Корея статус главного врага. В то же время лидер КНДР предложил указать в конституции, что в случае войны территория Юга войдет в состав КНДР.