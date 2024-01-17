В Пекине заявили, что США должны прекратить поддержку сепаратистов на Тайване

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа сообщил, что тайваньский вопрос лежит в основе национальных интересов КНР

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. США должны уважать взаимные договоренности с КНР и прекратить поддержку сепаратистов на Тайване. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа на брифинге для журналистов.

"Призываем Соединенные Штаты соблюдать принцип "одного Китая" и три совместных коммюнике между КНР и США, предпринять конкретные действия для выполнения своего обязательства не поддерживать "независимость Тайваня" и прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос лежит в основе национальных интересов КНР и является наиболее чувствительным аспектом двухсторонних отношений с США. "Позиция Китая по противодействию любым официальным контактам США и Тайваня последовательна и ясна", - дополнил Чэнь Биньхуа.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией, являясь главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ - он набрал 40,05% голосов избирателей. В преддверии выборов он заявлял, что признание принципа "одного Китая" "не может быть настоящим миром" и обещал укрепить безопасность острова, расширяя связи с США. Власти КНР называют его сепаратистом, который может спровоцировать конфликт в Тайваньском проливе.