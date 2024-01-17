Генсек ООН заявил об утрате влияния постоянными членами Совбеза

Израиль, Иран и Турция имеют большее влияние при урегулировании конфликтов, отметил Антониу Гутерриш

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Постоянные члены Совета Безопасности (СБ) ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) в значительной мере утратили свой авторитет, и региональные игроки, такие как Израиль, Иран и Турция, имеют большее влияние при урегулировании конфликтов. Такое мнение озвучил на заседании Всемирного экономического форума генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"У пятерки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния, - заявил он. - Вы должны признать, что сегодня существуют средние державы, которые имеют больше влияния на происходящее, чем крупные державы. Такие страны, как Израиль, Иран, Турция, в недавнем прошлом оказались гораздо более влиятельными в кризисах, с которыми я имел дело, чем пять постоянных членов Совета Безопасности, которые неделями и неделями бьются, работая над текстом [резолюции], в котором они могут о чем-то договориться".

Совет Безопасности - один из пяти главных органов ООН. Он несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, миссии, учреждать специальные суды для наказания виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, утверждать кандидатуру на должность генерального секретаря, давать рекомендации о приеме новых членов.

Совбез состоит из 15 членов: 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены - Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок, пять из них подлежат переизбранию ежегодно.