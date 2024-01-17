СМИ: народы нама и гереро призвали президента Намибии подать иск в МУС против Германии

Представители народов заявили газете The Namibian, что "поддержка Германией геноцида Израиля против палестинцев подтверждает сохраняющийся колониальный характер политики современной Германии"

ХАРАРЕ, 17 января. /ТАСС/. Представители народов нама и гереро призвали президента Намибии Хаге Гейнгоба направить иск в Международный уголовный суд (МУС) против Германии за геноцид против них в 1904-1908 годах. Об этом сообщила газета The Namibian.

"Хаге Гейнгоб, поддержите народы нама и гереро и подайте иск в МУС против Германии за геноцид против нама и гереро, ведь вы одобряете иск Южной Африки против Израиля и в поддержку палестинского народа, - цитирует издание заявление этих представителей. - Поддержка Германией геноцида Израиля против палестинцев подтверждает сохраняющийся колониальный характер политики современной Германии".

Ранее президент Намибии осудил поддержку, оказанную Германией "намерениям расистского государства Израиль осуществить геноцид против невинного гражданского населения Газы". Правительство Германии объявило о намерении выступить в качестве третьей стороны в разбирательстве в МУС по иску ЮАР против Израиля, указывая на "политический характер" обвинений в геноциде, выдвинутых ЮАР против Израиля.

В конце декабря прошлого года ЮАР обратилась в расположенный в Гааге Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа, заявив, что они могут нарушать Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В поддержку обращения ЮАР в суд открыто высказались Бангладеш, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Колумбия, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивы, Намибия, Пакистан, Палестина, Турция, а также Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества.

Во время колониальной экспансии Германии на рубеже Х1Х-ХХ веков германские войска почти полностью уничтожили народы гереро и нама ради захвата земель, наиболее пригодных для жизни по климату и природным условиям. К 1908 году 80% гереро и 50% нама погибли в результате истребления, а также от голода и жажды в концлагерях.