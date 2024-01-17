СБУ обыскала Львовскую областную администрацию

Решение приняли из-за возможных нарушений во время закупок средств защиты

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски во Львовской областной администрации из-за возможных нарушений во время закупок средств защиты. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

"15 января в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации работники управления СБУ по Львовской области проводили следственные действия в рамках уголовного производства по факту возможной противоправной деятельности одного из поставщиков средств защиты", - говорится в сообщении.

Как сообщило издание Zaxid.Net, в СБУ пока не комментируют ситуацию, так как следствие продолжается.