ВС Иордании осудили израильский обстрел своего полевого госпиталя в Газе

По данным телеканала Al Mamlaka, военные сообщили, что "израильская сторона должна воздерживаться от нападений на больницы и не препятствовать медицинскому персоналу выполнять свои обязанности"

БЕЙРУТ, 17 января. /ТАСС/. Израильские войска обстреляли иорданский полевой госпиталь в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом говорится в переданном телеканалом Al Mamlaka заявлении представителя командования королевских вооруженных сил. В нем указывается, что "израильское нападение представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права и Женевской конвенции 1949 года".

"Иорданская армия осуждает эту агрессивную акцию и требует от Израиля как оккупирующей державы соблюдения своих обязательств по международному праву, - подчеркивается в документе. - Израильская сторона должна воздерживаться от нападений на больницы и не препятствовать медицинскому персоналу выполнять свои обязанности".

Как отмечается в тексте, во время обстрела один санитар получил осколочные ранения средней степени тяжести. "Пострадавший будет эвакуирован вертолетом на территорию Иордании для проведения необходимого лечения", - говорится в заявлении.

ВС королевства указывают, что, несмотря на существенный урон, который был нанесен в результате израильской атаки, госпиталь продолжит работу.

По информации телеканала, район, где расположено иорданское медицинское учреждение, подвергается интенсивному артобстрелу, поблизости от него находится палестинский медицинский центр "Насер".

15 ноября 2023 года в результате обстрела иорданского полевого госпиталя в Газе ранения получили семь санитаров.