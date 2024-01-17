Президент Молдавии попросила парламент сдвинуть сроки назначения даты выборов

Майя Санду также попросила уточнить в кодексе сроки проведения выборов в случае, если должность президента становится вакантной

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду попросила парламент внести поправки в положения избирательного кодекса, которые касаются сроков назначения даты выборов.

"Для предсказуемости избирательного процесса, организации и проведения свободных, корректных и прозрачных выборов дату голосования необходимо назначить не ранее чем за 90 дней до дня выборов", - говорится в письме, которое было опубликовано на сайте законодательного органа. Президент проинформировала об отказе одобрить принятые законодателями в декабре 2023 года поправки и направила закон на пересмотр. В формулировке, которая была утверждена законодателями, говорится, что выборы назначаются "не позднее, чем за 90 дней до дня выборов".

Также президент попросила уточнить в кодексе сроки проведения выборов в случае, если должность президента становится вакантной. Ранее депутаты утвердили срок в 60 дней. Санду же обратила внимание на положение конституции, согласно которой выборы должны проводиться в течение двух месяцев.

Ранее депутаты внесли поправки, которые позволяют совмещать выборы с референдумами. Это было сделано по предложению Санду, которая также заявила о планах переизбраться на второй срок осенью 2024 года и предложила провести в день выборов референдум о вступлении в Евросоюз.