В ЛАГ заявили, что не приемлют объяснений Ирана по поводу ударов по Эрбилю

В своей итоговой резолюции организация возложила на Тегеран "всю полноту ответственности за этот инцидент и его последствия" и назвала подобные действия "крайне опасным прецедентом, который в случае повторения может угрожать миру и безопасности во всем регионе"

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) не считает удовлетворительными представленные иранской стороной объяснения по поводу ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) по городу Эрбиль. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам экстренного заседания Совета ЛАГ.

"Лига осуждает и не приемлет те оправдания, которые представило правительство Ирана. Ни один из этих предлогов не дает права одному государству нарушать суверенитет другого", - подчеркивается в документе. В своей итоговой резолюции организация возложила на Тегеран "всю полноту ответственности за этот инцидент и его последствия" и назвала подобные действия "крайне опасным прецедентом, который в случае повторения может угрожать миру и безопасности во всем регионе".

Саму атаку на Эрбиль в ЛАГ охарактеризовали как "вопиющую агрессию против суверенитета Ирака" и "грубое нарушение принципов добрососедства и международного права". Участники заседания признали за Ираком право на защиту территориальной целостности и "применение всех дипломатических и юридических средств, регламентированных нормами международного права", для ответа на подобные действия.

Ранее в среду МИД Ирака сообщил, что созвал Совет ЛАГ на экстренное заседание в связи с обстрелом Эрбиля.