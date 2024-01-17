В Греции заявили о готовности стать посредником в урегулировании конфликта в Газе

Глава МИД Йоргос Герапетритис сообщил, что "гуманитарный кризис в палестинском анклаве достиг разрушительных масштабов"

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Греческое правительство, поддерживающее доверительные отношения со сторонами конфликта в секторе Газа, готово стать посредником при урегулировании ситуации в палестинском анклаве. Об этом заявил находящийся с визитом в Каире министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис.

"Греция как заслуживающий доверия у сторон конфликта [в Газе] переговорщик готова предложить свои услуги, чтобы помочь любым возможным способом положить конец этому кризису", - указал Герапетритис, слова которого привело агентство MENA. Он добавил, что, по его убеждению, "война в Газе может распространиться на весь регион", и это "беспокоит все государства". Кроме того, как отметил глава греческого МИД, "гуманитарный кризис в палестинском анклаве достиг разрушительных масштабов".

В связи с этим он высказался за необходимость "объединить усилия международного сообщества, чтобы остановить боевые действия в Газе и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в анклав".

Комментируя нынешний уровень отношений с Египтом, Герапетритис отметил, что Афины стремятся "расширить стратегическое партнерство с Каиром в областях, представляющих взаимный интерес". Он указал на важнейший объект двустороннего сотрудничества GREGY - проект межсистемной электроэнергетической связи между двумя странами, предполагающий передачу чистой энергии в двух направлениях по подводному кабелю длиной 950 км. Бюджет египетско-греческого проекта составляет около €3,5 млрд. Министр также отметил прогресс в развитии сотрудничества в таких областях, как судоходство, туризм, инновационные технологии, взаимные инвестиции.

Герапетритис прибыл в Египет в среду. В Каире он был принят президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси и провел переговоры с главой египетского внешнеполитического ведомства Самехом Шукри. До этого греческий министр побывал в Иордании, где встретился с королем Абдаллой II, а также со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.