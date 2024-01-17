Глава МИД Ирана заверил пакистанского коллегу в уважении суверенитета его страны

Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что удар иранских ВС был нацелен лишь на террористов группировки "Джейш аз-Зольм"

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Джалилом Аббасом Джилани подчеркнул, что его страна уважает суверенитет и территориальную целостность соседнего государства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту, Абдоллахиян "подчеркнул уважение Исламской Республикой Иран суверенитета и территориальной целостности дружественного и братского Пакистана". Он также заверил, что удар иранских ВС был нацелен лишь на террористов группировки "Джейш аз-Зольм", добавив, что "в ходе этой операции ни один пакистанский гражданин не подвергся нападению".

Стороны, отмечается в сообщении, также обсудили двусторонние отношения. Абдоллахиян в этой связи отметил важность продолжения сотрудничества между Тегераном и Исламабадом.

16 января агентство Tasnim проинформировало о нанесении иранскими ВС удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", располагавшимся на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. В ведомстве сообщили, что в результате удара погибли двое детей.

В ночь на 10 января террористы из "Джейш аз-Зольм" совершили нападение на контрольно-пропускной пункт между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате погиб полицейский. Группировка и ранее брала на себя ответственность за террористические акты на ирано-пакистанской границе, а также за нападения на военнослужащих иранской пограничной службы.