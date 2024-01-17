Принцессу Уэльская Кейт планово прооперировали на брюшной полости

Она не сможет исполнять свои обязанности до конца марта

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Принцесса Уэльская Кейт перенесла операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта. Об этом говорится в заявлении, распространенном Кенсингтонским дворцом, канцелярией наследника британского престола принца Уэльского Уильяма и его жены Кейт.

"Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская вчера была госпитализирована в Лондонскую клинику (частная столичная больница - прим. ТАСС) для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, ожидается, что она (принцесса Кейт - прим. ТАСС) останется в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернется домой для восстановления. Согласно медицинским рекомендациям, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи", - говорится в заявлении. Пасха в 2024 году в Великобритании выпадает на 31 марта.

Как отмечается, жена наследника престола, которой 9 января исполнилось 42 года, надеется, что "ее личная медицинская информация останется конфиденциальной". При этом в канцелярии принцессы Кейт подчеркнули, что хирургическое вмешательство не связано с каким-либо раковым заболеванием.

"Кенсингтонский дворец будет предоставлять обновленную информацию о прогрессе [в восстановлении] Ее Королевского Высочества только тогда, когда появится важная новая информация, которой можно поделиться. Принцесса Уэльская хотела бы извиниться перед всеми заинтересованными сторонами за то, что ей приходится отложить предстоящие мероприятия. Она надеется вернуться к рабочим обязанностям на благо максимального количества людей как можно скорее", - отмечается в заявлении.