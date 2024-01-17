США вернули движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций

Решение вступит в силу через 30 дней

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. США повторно внесли йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) в список террористических организаций. Об этом заявила на специальном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

По ее словам, "несмотря на многочисленные предупреждения и дипломатические усилия атаки хуситов не прекратились". "В ответ на эти продолжающиеся и усиливающиеся атаки <...> США вносят движение "Ансар Аллах", более широко известное как хуситы, в перечень террористических организаций", - заявила чиновник.

"Меры приняты из-за продолжающихся атак поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море и Аденском заливе. Эти атаки представляют собой пример терроризма, нарушают международное законодательство, представляют серьезную угрозу жизни, мировой торговле и нарушают доставку гуманитарной помощи", - подчеркнула представитель администрации США. По ее словам, США своими действиями рассчитывают "оказать давление на хуситов", преследуя цель "деэскалации и изменения их поведения в лучшую сторону". "Если хуситы прекратят атаки, мы можем рассмотреть возможность исключения из перечня", - отметила она.

Представитель администрации подчеркнула, что решение "вступит в силу через 30 дней". Это, по ее словам, необходимо для налаживания механизмов доставки гуманитарной помощи в страну таким образом, чтобы от ограничений не страдало мирное население Йемена. В частности, из-под действия санкций будут выведены морские поставки в Йемен продовольствия, медикаментов и топлива. По словам чиновника, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустит пять генеральных лицензий, разрешающих такие поставки, транзакции, связанные с работой портов, аэропортов и средств телекоммуникации, а также переводы средств между частными лицами.

Администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа в конце его президентского срока в январе 2021 года внесла движение "Ансар Аллах" в перечень террористических организаций. В феврале того же года администрация Джо Байдена исключила хуситов из этого списка. Как отмечалось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, решение было принято из гуманитарных соображений.