Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности по состоянию здоровья

Ему проведут медицинскую процедуру, говорится в заявлении Букингемского дворца

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Королю Великобритании Карлу III на следующей неделе проведут медицинскую процедуру. В связи с этим он временно перестанет исполнять публичные обязанности. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

"Как и тысячам мужчин каждый год, королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты. Новообразование у Его Величества - доброкачественное, он обратится в больницу на следующей неделе для корректирующей процедуры. Публичные обязанности короля будут отложены на короткий период времени для [его] восстановления", - отмечается в заявлении.

Карлу III - 75 лет. Он взошел на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II (1926-2022).

О предстоящем обращении главы государства к врачам было объявлено после того, как стало известно о том, что жена старшего сына монарха, принца Уэльского Уильяма, 42-летняя принцесса Уэльская Кейт перенесла 16 января операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта.