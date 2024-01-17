Глава МИД Пакистана запросил у Ирана информацию о террористах на пакистанской территории

Джалил Аббас Джилани обратился с такой просьбой в рамках совместного сотрудничества между двумя странами

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном попросил Тегеран предоставить Исламабаду информацию о террористических группировках, действующих на пакистанской территории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту, Джилани "попросил Иран предоставить Пакистану информацию о террористических группировках в Пакистане в рамках совместного сотрудничества между двумя странами".

16 января агентство Tasnim проинформировало о нанесении иранскими ВС удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", располагавшимся на территории Пакистана. По данным агентства, при проведении операции использовались беспилотники и ракеты. Пакистанский МИД осудил удар, назвав его нарушением воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия.