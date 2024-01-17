Хабек заявил, что экономика ФРГ недополучает средства из-за расходов на Украину

Общий объем помощи Украине со стороны Германии превысил €25 млрд с февраля 2022 года

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек полагает, что германская экономика недополучает средства из-за расходов на поддержку Украины.

"Мы поддерживаем Украину в военном, экономическом отношении и европейские государства, которые продолжают поддерживать Украину, и поэтому мы тратим деньги", - заявил Хабек, выступая в Бундестаге. "Их [этих денег] объективно больше нет. И надо признать, они не поступают в нашу экономику", - констатировал он.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд с февраля 2022 года. В ноябре 2023 года сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить помощь Киеву до €8 млрд в 2024 году.