Глава UNCTAD пошутила про "вечный кризис" в Аргентине

Когда Ребекке Гринспан напомнили, что на форуме выступит новый президент Аргентины Хавьер Милей, она заявила, что это была "плохая шутка"

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан на Всемирном экономическом форуме в Давосе разбавила дебаты шуткой о "вечном кризисе" в Аргентине. Ее выступление транслировалось на сайте форума.

"Человек всегда находит выход из кризиса, ни один кризис не длится вечно. Ну разве что в Аргентине", - сказала она и громко рассмеялась. Когда же ей напомнили, что через 15 минут на форуме выступит новый президент Аргентины Хавьер Милей, она заявила, что это была "плохая шутка", и, отсмеявшись, продолжила дебаты по теме о доверии правительствам и преодолении экономических проблем.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. В начале января Институт статистики и переписи Аргентины опубликовал данные по инфляции за 2023 год, согласно которым цены в стране за 12 месяцев в среднем выросли на 211,4%. Инфляция ускорилась после избрания Хавьера Милея главой государства 19 ноября. Одной из первых мер его правительства стало повышение официального обменного курса с 366 до 800 песо за $1.