Вучич назвал полезными переговоры с Кулебой в Давосе

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и европейский путь двух стран

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой двустороннее сотрудничество и европейский путь двух стран. Об этом сербский лидер заявил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"У меня сегодня был долгий разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, очень и очень долгий, я бы сказал, что он продлился около часа, так как мы сидели рядом", - сообщил Вучич журналистам.

"Мы долго говорили о различных вопросах. О европейском пути Украины и Сербии, о нашем двустороннем сотрудничестве. Я бы указал на достойный уровень взаимопонимания, которое есть даже в тех вопросах, в которых мы не до конца согласны. У нас состоялся полезный разговор", - отметил сербский лидер.

После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как в 2023 году, не направили приглашения россиянам.