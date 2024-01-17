Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится до достижения целей операции

Видео с обращением премьера, записанное на фоне истребителя ВВС страны, распространила канцелярия главы израильского кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Израильская военная операция против радикалов в секторе Газа продолжится до достижения всех ее целей.

С таким заявлением выступил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе посещения базы "Неватим" израильских ВВС в южной части еврейского государства.

"Война продолжается и будет продолжаться до конца, пока мы (Израиль - прим. ТАСС) не достигнем всех наших целей", - заявил Нетаньяху. Видео с обращением премьера, записанное на фоне истребителя ВВС страны, распространила канцелярия главы израильского кабмина.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) продолжим сражаться на суше, на море и в воздухе до полной победы", - продолжил Нетаньяху, отметив, что целями военной операции в палестинском анклаве являются "возвращение заложников, ликвидация [радикального движения] ХАМАС, а также обеспечение того, что сектор Газа более не будет представлять угрозы Израилю".