Трюдо посчитал уместным свой отдых на Ямайке на фоне экономических проблем канадцев

Члены комиссии по этике нижней палаты парламента страны 17 января должны обсудить тему рождественского отдыха премьера, так как у оппозиционной Консервативной партии Канады возникли вопросы относительно того, сколько стоил отдых и кто его оплатил

ОТТАВА, 17 января. /ТАСС/. Премьер Канады Джастин Трюдо считает уместным свой рождественский отпуск, который он провел на Ямайке, на фоне экономических проблем у многих канадских семей. Об этом он заявил журналистам в ходе визита в Сент-Джон (провинция Нью-Брансуик), его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Как и многие канадские семьи, мы поехали в отпуск с друзьями", - сказал Трюдо, комментируя предположение репортера, что такие роскошные каникулы могут быть плохо восприняты канадцами, которым из-за экономических проблем в стране приходится "затягивать пояса". Премьер также выразил надежду, что им были "соблюдены все правила".

Ранее офис Трюдо сообщал, что премьер сам оплатит все расходы на свой рождественский отпуск, который он проводил с семьей в доме у своих друзей на Ямайке с 26 декабря по 4 января. Он также получил "добро" на такие каникулы от канадского комиссара по этике.

17 января, как ожидается, члены комиссии по этике нижней палаты парламента Канады должны обсудить тему рождественского отдыха премьера, так как у оппозиционной Консервативной партии Канады возникли вопросы в отношении того, сколько стоил отдых Трюдо на Ямайке и кто его оплатил.

В прошлом году Трюдо также проводил отпуск на Ямайке в гостях у своих друзей, но тогда это обошлось налогоплательщикам в 160 тыс. канадских долларов (на тот момент $120 тыс.). При этом та поездка также была одобрена комиссией по этике. Оппозиция тогда посчитала такие траты на отдых неуважением к гражданам Канады.