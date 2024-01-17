Европарламент осудил планы кабмина Словакии по реформированию национального УК

МИД республики отверг вмешательство во внутренние дела страны

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Европарламент принял резолюцию с осуждением планов правительства Словакии провести в стране реформу уголовного законодательства. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

За принятие резолюции голосовали 496 депутатов, против были 70 при 64 воздержавшихся. На заседании присутствовали 630 парламентариев. Как следует из документа, реализация планов властей Словакии угрожает демократическому устройству республики. Отмечается, что преобразованию уголовного кодекса не предшествовали консультации с экспертами и общественностью. Ранее Еврокомиссия рекомендовала словацкому правительству не спешить с реформой.

Реформа УК предусматривает, в частности, ликвидацию в структуре юридических органов Словакии управления специальной прокуратуры, расследующей наиболее резонансные дела, некоторые фигуранты которых связаны с большой политикой. Премьер-министр Роберт Фицо и члены его кабмина заявляют, что это подразделение неоднократно нарушало права человека, а его руководитель Даниэл Липшиц реализует собственные политические амбиции.

Против ликвидации спецпрокуратуры протестует словацкая либеральная парламентская оппозиция. По ее инициативе во многих городах республики прошли многотысячные митинги с требованием к кабмину отказаться от реформы УК. Президент республики Зузана Чапутова, придерживающаяся либеральных взглядов, намерена наложить вето на соответствующий закон, если он будет утвержден Национальным советом (парламентом), а также обратиться в Конституционный суд.

Фицо, комментируя факт принятия резолюции Европарламентом, заявил, что она написана депутатами этого органа ЕС от либеральных оппозиционных партий Словакии. "В [партиях] правительственной коалиции [Словакии] мы должны окончательно понять, что против нас выступают политические противники, депутаты от оппозиции дома и за рубежом. Они готовы на любые грязные поступки, ведя эту политическую борьбу. На эти [действия] должен последовать решительный, жесткий, но демократический ответ", - привело агентство слова премьера. Он также выразил мнение, что настало время, чтобы кабмин начал противодействовать "грязным нападкам" на республику.

Реакция МИД Словакии

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар выступил с заявлением, что МИД республики отвергает вмешательство Европарламента во внутренние дела страны. "Дипломатическое ведомство отвергает вмешательство Европарламента в происходящие [внутриполитические процессы] в Словакии", - сказал он.

Оппозиционные либеральные партии, по его словам, не могут смириться с поражением на сентябрьских парламентских выборах в республике и потерей власти в Словакии. Поэтому они пытаются перенести внутриполитическую борьбу на площадки Евросоюза.