Замглавы ЕК заявил, что ЕС нацелен на долгосрочное сотрудничество с Центральной Азией

Маргаритис Схинас отметил, что 29-30 января в Брюсселе пройдет инвестиционный форум, где будут представлены все страны региона

АШХАБАД, 17 января. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) рассчитывает на долгосрочное сотрудничество со странами Центральной Азии, видит в регионе стабильность и позитивные изменения на фоне турбулентной геополитической ситуации. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"ЕС с очень большой серьезностью рассматривает Центральную Азию именно в нынешние времена, когда в мире происходит геополитическая турбулентность, когда мир становится нестабильным, небезопасным, именно Центральная Азия является регионом, где все стабильно, где идут позитивные изменения. <...> Наше сотрудничество с Центральной Азией не является чем-то единоразовым, мы настроены на долгосрочную перспективу, <...> чтобы стать катализаторами экономических реформ, чтобы уделить внимание развитию инфраструктуры, развивать наше сотрудничество во многих областях, в том числе по добыче полезных ископаемых, управлению водными ресурсами и т. д.", - сказал он.

Схинас с 14 января совершает турне по пяти странам Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения). По его словам, он впервые посетил все страны региона за один раз. Схинас отметил, что на повестке обсуждений с лидерами республик стояли вопросы транспорта, инвестиций, связанности стран.

"Мы имеем для этого новаторский инструмент, который называется "Глобальные ворота". <...> Центральная Азия - идеальное место для того, чтобы инициировать "Глобальные ворота", чтобы его реализовать, <...> потому что она (Центральная Азия - прим. ТАСС) естественным образом является мостом между Западом и Востоком. Во время встреч с главами всех пяти государств Центральной Азии я почувствовал их готовность, если не сказать энтузиазм, связанный с инициативой "Глобальные ворота", - рассказал Схинас.

Он также отметил, что 29-30 января в Брюсселе пройдет инвестиционный форум, где будут представлены все страны региона. "Именно поэтому я хотел посетить Центральную Азию в преддверии инвестиционного форума, чтобы проинформировать все пять стран региона, что мы везем с собой бизнес, то есть мы настроены на реализацию бизнес-идей", - пояснил еврокомиссар.

Инициатива ЕС "Глобальные ворота" была представлена в ноябре 2022 года, документ предусматривает вложения в проекты в сферах торговли, транспорта, цифровых технологий и энергетики в различных странах мира. На форуме представители стран мира обмениваются мнениями по вопросам зеленого перехода, транспортных коридоров, образования и здравоохранения.