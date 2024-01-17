В Венгрии завершились национальные консультации по вопросам отношений с Украиной и ЕС

Авторы исследования также решили поинтересоваться мнением граждан о нелегальной миграции, ЛГБТ-пропаганде, финансировании политических партий из-за рубежа и мерах социальной поддержки населения, которые требует отменить Брюссель

БУДАПЕШТ, 17 января. /ТАСС/. Национальные консультации, содержавшие вопросы о приеме Украины в Евросоюз и оказании ей финансовой помощи, завершились в Венгрии. Как сообщила пресс-служба правительства страны, в них приняли участие более 1,4 млн человек - примерно столько же, сколько в предыдущих подобных социологических исследованиях.

Анкеты, разосланные по почте и предложенные для заполнения с 17 ноября, включали 11 вопросов, 4 из которых касались Украины: о вступлении этой страны в ЕС, поставках ей вооружений, оказании финансовой помощи и импорте украинского зерна. Как отмечал заместитель руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор, консультации показали, что "многие люди хотят выразить свою позицию по поводу членства Украины в ЕС и ее финансирования". По его словам, последний вопрос особенно актуален, поскольку вновь будет стоять на повестке дня саммита Евросоюза 1 февраля. На предыдущей встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе 14-15 декабря Венгрия выступила против внесения поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение Украине €50 млрд.

Кроме того, авторы исследования решили поинтересоваться мнением граждан о нелегальной миграции, ЛГБТ-пропаганде, финансировании политических партий из-за рубежа и мерах социальной поддержки населения, которые требует отменить Брюссель. "Более 1,4 млн человек уже высказали свое мнение о субсидиях на услуги ЖКХ, гетто для мигрантов и сдерживании процентных банковских ставок", - сообщила правительственная пресс-служба.

Итоги этого своеобразного опроса планируется подвести в ближайшие недели. Власти не скрывают, что с его помощью рассчитывают заручиться поддержкой граждан на переговорах с руководством ЕС.

В прошлый раз национальные консультации, которые носят добровольный характер, проходили в Венгрии в 2022 году и касались отношения к санкциям против России. В них приняли участие более 1,36 млн человек, 97% которых высказались против санкционной политики Брюсселя. Это считается достаточно высоким показателем с учетом того, что население страны не превышает 10 миллионов. До этого национальные консультации затрагивали миграцию и пандемию коронавируса.