Во Франции прошли обыски на виллах беглого молдавского олигарха Плахотнюка

По данным прокуратуры, в результате обысков были изъяты €92 тыс. и 3 тыс. швейцарских франков

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Прокуроры Франции вместе со своими коллегами из Молдавии провели обыски на объектах недвижимости, которые принадлежат молдавскому олигарху и бывшему лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку.

"В городе Сье и других населенных пунктах Франции прошли обыски на трех объектах недвижимости, которые зарегистрированы на юридическое лицо, но фактически принадлежат семье бывшего партийного лидера. Обыски проводили сотрудники правоохранительных органов Франции при содействии членов группы уголовного преследования Молдавии в рамках исполнения запросов Кишинева о международной правовой помощи по уголовному делу о банковском мошенничестве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры Молдавии. По данным прокуратуры, в результате обысков были изъяты €92 тыс. и 3 тыс. швейцарских франков. Также изъяты телефоны, технические средства и документы, которые содержат информацию о других объектах недвижимого и движимого имущества, принадлежащих семье Плахотнюка, в том числе в Швейцарии. Прокуроры допросили французских свидетелей, которые будут добавлены к материалам дела.

В августе 2022 года французский суд по ходатайству молдавской прокуратуры наложил арест на недвижимость стоимостью в €4,2 млн, которая принадлежит Плахотнюку. Речь идет о вилле на берегу озера Леман и квартире в городе Сье, а также об альпийском шале на участке с видом на вершину горы Монблан.

Будучи главой Демократической партии Молдавии Плахотнюк в 2016 году путем подкупа и шантажа смог взять под свой контроль парламент, правительство и судебную систему. Несмотря на массовые протесты оппозиции, олигарха поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. В благодарность Вашингтону за поддержку Плахотнюк в 2017 году запретил членам правительства ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов, последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.

Олигарх бежал из Молдавии в США после смены власти в июне 2019 года. Прокуратура Молдавии обвинила его в причастности к хищению 1 млрд из банков страны и направила Вашингтону запрос на его экстрадицию, но получила отказ. Затем Плахотнюк покинул США после того, как ему и членам его семьи запретили въезд на территорию этой страны.

По сообщениям СМИ Молдавии олигарх скрывается на территории Северного Кипра.