Хуситы заявили, что внесение "Ансар Аллах" в список террористов не будет иметь эффекта

Представитель движения сообщил, что это не удержит их от поддержки Палестины

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Официальный представитель мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям назвал неэффективным решение администрации США повторно внести хуситов в список террористических организаций.

"Решение Вашингтона классифицировать "Ансар Аллах" как террористическую организацию не возымеет никакого эффекта и не сможет удержать нас от поддержки Палестины", - сказал Абдель Салям в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

В среду США повторно внесли движение "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Как заявила на брифинге для журналистов представитель американской администрации, решение вступит в силу через 30 дней. Это необходимо для налаживания механизмов доставки гуманитарной помощи в страну таким образом, чтобы от ограничений не пострадало мирное население Йемена. В частности, из-под действия санкций будут выведены морские поставки в Йемен продовольствия, медикаментов и топлива.

Администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа в конце его президентского срока в январе 2021 года внесла движение "Ансар Аллах" в перечень террористических организаций. В феврале того же года администрация Джо Байдена исключила хуситов из этого списка. Как отмечалось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, решение было принято из гуманитарных соображений.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.