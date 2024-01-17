В МИД Греции выразили обеспокоенность нападениями на торговые суда в Красном море

Глава ведомства Йоргос Герапетритис отметил, что необходимо создать канал диалога для предотвращения таких нарушений международного права "вместе с союзниками и особенно с Египтом, который больше всех заинтересован в этом из-за Суэцкого канала"

АФИНЫ, 17 января. /ТАСС/. Греция обеспокоена нападениями на торговые суда в Красном море, формируется оперативная группа по предотвращению таких атак, которые являются неприемлемыми и противоречат международному морскому праву. Об этом заявил находящийся с визитом в Каире министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис после встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри. Высказывания Герапетритиса распространила его пресс-служба.

Министра спросили о реакции Афин на нападение в Красном море во вторник на судно, принадлежащее Греции, а также о его мнении о том, что следует сделать западным союзникам для защиты этого региона. "Мы очень обеспокоены ситуацией в целом, - ответил Герапетритис. - Мы обеспокоены распространением кризиса на юг Израиля, Ливан, Западный Берег реки Иордан и, конечно, на Красном море. Особенно растет озабоченность в отношении Красного моря, поскольку напрямую затрагивается безопасность мореплавания, имеющая первостепенное значение для международной торговли. Это причина того, почему мы особенно обеспокоены". "Как известно, на месте формируется оперативная группа по предотвращению боевых действий и нападений на торговый флот, которые являются неприемлемыми и противоречат международному морскому праву. Вот почему мы также должны быть бдительными. Разумеется, мы не поддерживаем никакие формы агрессивности и враждебности", - пояснил глава МИД.

По его мнению, необходимо создать канал диалога для предотвращения таких нарушений международного права "вместе с союзниками и особенно с Египтом, который больше всех заинтересован в этом из-за Суэцкого канала". "Я считаю, что мы должны сотрудничать, потому что все понимаем, какими могут быть не только гуманитарные, но и экономические последствия в случае неконтролируемого распространения кризиса в Красном море. Это будет иметь региональные и мировые последствия. Итак, я полагаю, что нам нужно очень активное сотрудничество стран, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Как вы знаете, имеется соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН. Мы должны обеспечить бесперебойный поток товаров с целью защиты мировой торговли", - подчеркнул Герапетритис.

Обстрел сухогруза

Принадлежащий Греции сухогруз Zografia под флагом Мальты был обстрелян во вторник ракетой у берегов Йемена в Красном море, он получил незначительные повреждения и направился в египетский Суэц для оценки состояния судна, сообщил греческий телеканал ERT-news. На борту находятся 24 члена экипажа, среди них нет греков. Судно вышло из Вьетнама и направлялось в Израиль. По данным греческого телеканала Skai, пострадавших в результате удара нет.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.