Парламент Турции продлил на год мандат ВС на несение службы в Аденском заливе

Продление миссии ВС в этом регионе запросил президент Реджеп Тайип Эрдоган

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Парламент Турции одобрил продление мандата вооруженных сил на присутствие и проведение операций в Аденском заливе, территориальных водах Сомали и Аравийском море. Голосование состоялось ранее на генассамблее законодательного органа республики.

Продление миссии ВС в этом регионе запросил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Она продлевается уже 14-й раз с 2008 года. Действующий мандат будет продлен на год с 10 февраля.

В тексте президентского запроса указывается, что благодаря "развертыванию военно-морских сил Турции в этом регионе безопасность торговых судов под турецким флагом и связанных с республикой торговых судов, находящихся в регионе, будет повышена". Также ВС Турции будут участвовать "в проводимых международным сообществом совместных боевых операциях против пиратства, вооруженного разбоя и терроризма на море".