В Вифлееме заявили, что разрушения археологического наследия являются беспрецедентными

Министр туризма и памятников древности Рула Майа сообщил, что "преступления оккупанта не заставят палестинский народ отказаться от стойкости и от своей земли"

РАБАТ, 17 января. /ТАСС/. Разрушения, причиненные Израилем археологическо-историческому наследию сектора Газа, являются беспрецедентными. Об этом заявила в среду в Вифлееме палестинский министр туризма и памятников древности Рула Майа на встрече с послом Финляндии.

"Разрушения, причиненные археологическим и историческим объектам в секторе Газа, являются беспрецедентными. Они представляют собой атаки на палестинскую национальную идентичность", - цитирует главу ведомства информационное агентство WAFA.

"Необходимо принудить оккупанта (то есть Израиль - прим. ТАСС) прекратить агрессию против палестинского народа и его наследия. Преступления оккупанта не заставят палестинский народ отказаться от стойкости и от своей земли", - подчеркнула Майа.

По ее словам, "туристический сектор понес миллионные убытки в результате израильской агрессии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим".

Как отмечало в конце минувшего года палестинское министерство культуры, с начала нынешней фазы конфликта Израиль уничтожил десятки археологических памятников и старинных зданий, включая мечети и церкви. Прекратили существование музеи, в том числе в Рафахе, Аль-Караре, Хан-Юнесе, разрушена большая часть средневекового района в городе Газа.