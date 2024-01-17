В военкомате Львовской области прошли обыски по делу о превышении служебных полномочий

По данным агентства Укринформ, пока обвинение никому не предъявили

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Правоохранители провели обыски во Львовском областном военкомате по делу о превышении служебных полномочий. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на представителя специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

"Санкционированные обыски состоялись в рамках зарегистрированного уголовного производства по предварительной правовой квалификации ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Изъяты документы, предоставляется правовая оценка действиям руководства областного территориального центра комплектования при принятии соответствующих решений. Пока обвинение никому не предъявлено", - цитирует ее агентство.

Других подробностей дела Шевченко не привела.

В конце ноября командование Львовского областного военкомата сообщило о начале очередной служебной проверки после появления видео, на кадрах которого несколько военкомов применили силу в отношении гражданского. Ранее украинское издание "Страна" разместило в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлено, как несколько работников военкомата вечером окружают на улице мужчину и его спутницу, после чего насильно заталкивают его в стоящий рядом автомобиль, а у женщины выбивают из рук телефон.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы, в том числе во Львовской области, применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.

Градус напряжения в обществе повысил законопроект о новых правилах мобилизации, первая версия которого поступила в Верховную раду 25 декабря прошлого года и предлагала разрешить властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты. Законопроект вызвал разногласия среди парламентариев и 11 января был направлен на доработку.