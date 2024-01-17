Координатор ООН по Газе посетила палестинский анклав

Сигрид Каг провела переговоры с египетскими чиновниками и представителями гражданских общественных организаций, сообщил официальный представитель главы генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 17 января. /ТАСС/. Старший координатор ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, Сигрид Каг, которая недавно получила израильскую визу, смогла посетить палестинский анклав. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Сигрид Каг была в Газе. Сегодня она пересекла КПП "Рафах". В ходе краткого визита она смогла лично ознакомиться с нашей логистикой", - сказал он.

Как отметил Дюжаррик, кроме того, Каг "провела продуктивные переговоры с египетскими чиновниками и представителями гражданских общественных организаций". "Сейчас она находится в Израиле", - добавил представитель генсека.

Каг убеждена, что "сотрудничество всех сторон необходимо" для того, чтобы "удовлетворить все нужды мирного населения", отметил Дюжаррик.

О том, что Каг получила визу, стало известно 11 января. До этого, 25 декабря 2023 года, министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн заявил, что поручил МИД страны не продлевать визу одному из сотрудников ООН, а еще одному - отказать в выдаче визы. В тот же день глава внешнеполитического ведомства заявил, что Израиль "больше не намерен терпеть лицемерие ООН". 26 декабря МИД Израиля сообщил, что прекращает автоматически одобрять запросы на въездные визы от сотрудников ООН, а будет рассматривать их в индивидуальном порядке.

Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции 2720 Совета Безопасности ООН, принятой в декабре. Согласно резолюции, координатор ООН отвечает за "содействие, мониторинг и проверку в секторе Газа". Он будет располагать необходимым персоналом и оборудованием в палестинском анклаве для выполнения этих и других функций, определенных Совбезом. Координатор должен будет отчитываться перед СБ ООН о своей работе в течение 20 дней, а затем каждые 90 дней (до 30 сентября 2024 года).