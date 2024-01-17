В США заявили, что не могут рассматривать помощь Украине без преодоления погранкризиса

Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон сообщил, что сначала необходимо обеспечить контроль над собственной границей

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Вопрос о целесообразности оказания дальнейшей крупной финансовой помощи Украине может рассматриваться в США только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой. Такую позицию изложил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон.

Беседуя с журналистами в преддверии встречи с президентом Джо Байденом, он подтвердил, что не намерен обсуждать возможность продолжения оказания содействия Киеву без решения вопросов, связанных с ужесточением контроля над южной границей США. Личная встреча Байдена с руководством Конгресса, посвященная рассмотрению ситуации вокруг запроса американской администрации на выделение дополнительной бюджетной помощи Украине, должна состояться в Белом доме в ближайшие часы. "Скажу ему (Байдену - прим. ТАСС) то же самое, что говорил с самого начала. Что касается Украины, нам необходимы, мы [их] запросили - в публичном и частном порядке, на всех площадках - ответы на критически важные вопросы: в чем заключаются конечная цель и стратегия в отношении Украины, как обеспечивается отчетность за расходование средств. Нам нужно знать, что Украина не станет очередным Афганистаном. И вы видите, как многие американцы чешут в затылке, задают настоящие вопросы о том, почему это [ассигнование средств для Киева] должно продолжаться без наличия надлежащих ответов. Так что я буду их добиваться", - отметил Джонсон.

"Но прежде чем вообще начать обсуждать Украину, я скажу президенту то, что говорю вам, то, что мы сказали американскому народу: граница, граница, граница. Мы должны навести порядок в собственном доме. Мы должны обеспечить контроль над собственной [южной] границей, прежде чем заводить разговор о чем бы то ни было еще", - подчеркнул спикер нижней палаты Конгресса.

"Этот сигнал я подавал с первого дня [работы спикером]. Я продолжу подавать этот сигнал. И, считаю, американский народ хочет, чтобы мы подавали этот сигнал. Я сам сказал это президенту по телефону, у нас состоялся 30-минутный разговор, насколько я помню, в прошлый четверг. И я с нетерпением жду личной встречи с ним, чтобы подать этот же сигнал ему очно", - заявил Джонсон.

Требования Белого дома

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последние месяцы высказывалась против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.