Бывший глава МИД Молдавии назвал преждевременным референдум о вступлении в ЕС

Тудор Ульяновский отметил, что "организация референдума послужит разве что только для продвижения евроскептицизма"

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский назвал "нецелесообразным упражнением" решение президента Майи Санду провести референдум о вступлении страны в ЕС до получения приглашения от Брюсселя.

"На мой взгляд, это упражнение пока нецелесообразно", - сказал экс-министр в эфире молдавского телеканала Rlive. По его мнению, проводить референдум, когда люди не почувствовали преимуществ евроинтеграции в экономике, здравоохранении, образовании и других областях, слишком рискованно.

"Мы должны нести ответственность, когда запускаем такое демократическое мероприятие, потому что существуют определенные риски. Общество еще не в полной мере ощущает преимущества начала переговоров о вступлении, организация референдума послужит разве что только для продвижения евроскептицизма", - подчеркнул дипломат.

В конце 2023 года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует правящая Партия действия и солидарности (ПДС), проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, которые позволяют проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о падении популярности Санду и правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции, которые проходят с лета 2022 года. В этой ситуации президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов. По итогам выборов в местные органы власти в ноябре прошлого года ПДС потеряла почти треть избирателей, голосовавших за нее в 2021 году.