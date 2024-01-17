Суд Сьерра-Леоне разрешил осужденному экс-президенту выезжать за границу на лечение

По данным агентства Reuters, Эрнест Бэй Корома сможет выехать в Нигерию не более чем на три месяца

ПРЕТОРИЯ, 17 января. /ТАСС/. Верховный суд Сьерра-Леоне разрешил бывшему президенту страны Эрнесту Бэю Короме выезжать за границу по медицинским показаниям. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, экс-президент сможет выехать в Нигерию не более чем на три месяца. Рассмотрение дела Короме перенесено на 6 марта.

3 января суд столицы Сьерра-Леоне города Фритаун предъявил бывшему президенту страны Эрнесту Бэю Короме обвинение в государственной измене. Обвинение было выдвинуто в рамках расследования попытки военного переворота в ноябре 2023 года. Всего в стране были арестованы 85 человек по подозрению в мятеже.

Корома занимал пост президента Сьерра-Леона с осени 2007 года до весны 2018 года. Ввиду конституционных ограничений он не выставлял свою кандидатуру в 2018 году на выборах главы государства.