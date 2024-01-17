Хуситы заявили, что продолжат атаковать коммерческие суда, несмотря на действия США

Представитель движения сообщил, что признание их террористами не повлияет на "позицию по спасению и поддержке наших братьев в секторе Газа"

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" продолжит атаковать коммерческие суда в Красном море, несмотря на решение США внести хуситов в список террористических организаций. Об этом заявил член политбюро "Ансар Аллах" Хизам аль-Асад.

"Вашингтон не сможет нас запугать, и объявление нас террористами не повлияет на нашу позицию по спасению и поддержке наших братьев в секторе Газа. Наши военно-морские силы продолжат атаковать израильские суда в Красном и Аравийском морях, пока продолжается американская и сионистская агрессия в секторе Газа", - написал аль-Асад на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В среду США повторно внесли движение "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Как заявила на брифинге для журналистов представитель американской администрации, решение вступит в силу через 30 дней. Это необходимо для налаживания механизмов доставки гуманитарной помощи в страну таким образом, чтобы от ограничений не пострадало мирное население Йемена. В частности, из-под действия санкций будут выведены морские поставки в Йемен продовольствия, медикаментов и топлива.

Администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа в конце его президентского срока в январе 2021 года внесла движение "Ансар Аллах" в перечень террористических организаций. В феврале того же года администрация Джо Байдена исключила хуситов из этого списка. Как отмечалось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, решение было принято из гуманитарных соображений.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.