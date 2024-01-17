СМИ: пограничники Финляндии возведут дополнительные заграждения на границе с РФ

Пограничная служба не раскрывает информацию о точном местоположении барьеров и их конструкции

ХЕЛЬСИНКИ, 17 января. /ТАСС/. Пограничники Финляндии готовятся возвести дополнительные временные заграждения на границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения. Об этом со ссылкой на пограничников сообщает общественный вещатель Yle.

Пограничная служба не раскрывает информацию о точном местоположении барьеров и их конструкции, говорится в сообщении.

Однако построить забор из колючей проволоки или другие барьеры по всей длине восточной границы нереально, подчеркивается в сообщении. Протяженность сухопутной границы Финляндии и России составляет почти 1300 км.

Финские власти с ноября 2023 года стали сообщать о прибытии со стороны России граждан третьих стран, запрашивающих убежище в ЕС. Всего за осень прибыло более 1300 человек, сообщала миграционная служба Финляндии.

По решению правительства Финляндии все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ были закрыты с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. После этого два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 11 февраля 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.