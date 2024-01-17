Глава Генштаба Израиля заявил, что вероятность войны на севере страны возросла

Герци Халеви сообщил, что Израиль на севере располагает "многими большими преимуществами"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Вероятность начала в ближайшие месяцы войны на северных границах Израиля стала намного выше. Такую оценку ситуации высказал начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения учений резервистов на севере еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.

"Я не знаю, когда будет война на севере, но могу сказать, что вероятность того, что она произойдет в ближайшие месяцы, намного выше, чем была в прошлом", - распространила пресс-служба высказывания Халеви.

"Подготовка всегда была очень важным делом, и, я думаю, что сейчас она стала еще важнее. Мы проходим через период растущей готовности к боевым действиям в Ливане", - добавил глава израильского Генштаба.

"Мы хотим достичь очень четкой цели в отношении Ливана - это возращение домой всех жителей севера [Израиля]", - продолжил Халеви. "Мы понимаем, что должны произойти очень существенные изменения [в ситуации в области безопасности]", - добавил он. Халеви отметил, что Израиль на севере располагает "многими большими преимуществами". Это "победа, большой опыт, возможности, наша (Израиля - прим. ТАСС) уверенность в себе, достигнутый прогресс", перечислил он. "Когда понадобится, мы пойдем вперед в полную силу", - подчеркнул Халеви.