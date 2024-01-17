В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Сирены прозвучали в Кировоградской и Николаевской областях. Позже тревога распространилась еще на три региона.

По данным официального ресурса по оповещению населения, первые сирены прозвучали в Кировоградской и Николаевской областях. В 21:37 мск в красной зоне оказалась Днепропетровская область, в 21:42 мск - Сумская и в 21:49 мск - Харьковская область.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской и Кировоградской областях, она продлилась чуть более 20 минут.

В новость внесены изменения (22:12 мск) - обновлена информация о тревоге.