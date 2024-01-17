17 января, 18:38,
обновлено 17 января, 19:23
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Британские ВМС сообщили о пожаре на судне у берегов Йемена после атаки беспилотника

AP Photo/ APTN, архив
© AP Photo/ APTN, архив

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС рекомендовали судам проявлять осторожность при навигации в этом районе

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат атаковал судно в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, на борту произошел пожар. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

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По его данным, "удар беспилотника пришелся на левый борт судна, к настоящему времени пожар уже потушен". В UKMTO рекомендовали судам проявлять осторожность при навигации в этом районе. Сведений об атакованном судне на данный момент нет. В UKMTO также не уточнили, кто стоит за запуском беспилотника.

Согласно информации британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, беспилотником был атакован сухогруз, который ходит под флагом Маршалловых Островов. 

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