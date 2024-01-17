Британские ВМС сообщили о пожаре на судне у берегов Йемена после атаки беспилотника

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС рекомендовали судам проявлять осторожность при навигации в этом районе

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат атаковал судно в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, на борту произошел пожар. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По его данным, "удар беспилотника пришелся на левый борт судна, к настоящему времени пожар уже потушен". В UKMTO рекомендовали судам проявлять осторожность при навигации в этом районе. Сведений об атакованном судне на данный момент нет. В UKMTO также не уточнили, кто стоит за запуском беспилотника.

Согласно информации британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, беспилотником был атакован сухогруз, который ходит под флагом Маршалловых Островов.