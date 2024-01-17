Каллас заявила, что для лишения россиян права голоса надо менять конституцию Эстонии

Пока следующим шагом властей будет новый анализ ситуации Минюстом и подготовка предложений по этому вопросу, отметила Кая Каллас

ВИЛЬНЮС, 17 января. /ТАСС/. Лишение проживающих в Эстонии граждан России избирательного права возможно, но для этого необходимо изменить конституцию страны. Об этом заявила премьер-министр балтийской республики Кая Каллас, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"Президент и канцлер права утверждают, что это (лишение граждан РФ избирательного права - прим. ТАСС) невозможно без изменения конституции", - приводятся в сообщении ее слова.

Пока следующим шагом властей, как отметила глава кабинета, будет новый анализ ситуации Минюстом и подготовка предложений по этому вопросу.

Ближайшие выборы, в которых могут участвовать постоянно проживающие в Эстонии граждане РФ, состоятся в 2025 году. Это будут муниципальные выборы.