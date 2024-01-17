Бундестаг проголосовал против поставок дальнобойных ракет Tаurus Украине

Резолюцию подготовила фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Бундестаг (парламент ФРГ) большинством голосов отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, подготовленную фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, резолюция, которая прямо призывает федеральное правительство поставить ракеты Киеву, была отклонена в среду вечером. "Конечно, фракция СвДП выступает за поставку Taurus <...>, однако я считаю неудовлетворительным то, что мы проводим эти дебаты сегодня на фоне опасений наших солдат", - сказал депутат от СвДП Нильс Грюндер.

Ранее с призывами поставить Киеву ракеты Taurus выступило несколько представителей правящих "зеленых", Свободной демократической партии, а также оппозиционных ХДС и ХСС. При этом некоторые немецкие политики даже открыто высказались за нанесение ударов по объектам в РФ.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре 2023 года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.