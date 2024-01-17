Армия Израиля зафиксировала несколько обстрелов со стороны Ливана

ЦАХАЛ ответил на них огнем

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала несколько ракетных и минометных обстрелов из Ливана и ответила на них огнем. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня было зафиксировано несколько ракетных и минометных обстрелов из Ливана территории Израиля. Один из террористических отрядов, ответственных за обстрел [населенного пункта] Рош ха-Никра на севере Израиля, был выявлен, выслежен и атакован летательным аппаратом ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.

"В ответ на эти обстрелы истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам и ряду активных ракетных установок на юге Ливана, включая пусковую установку, из которой ранее сегодня был обстрелян район горы Дов", - продолжили в пресс-службе. Кроме того, "артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по еще нескольким объектам на юге Ливана", а также израильские военные атаковали дополнительную ракетную установку в Ливане "еще до того, как [радикалам] удалось ее использовать для запуска снарядов", заявили военные.

В пресс-службе отметили, что "продолжающаяся террористическая деятельность [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН". "ЦАХАЛ будет продолжать защищать израильские границы от любой угрозы", - указали в армейском ведомстве.