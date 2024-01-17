Британия и Аргентина "согласились не соглашаться" по вопросу Фолклендских островов

В МИД Аргентины сообщили, что стороны "обсудили, как укрепить британо-аргентинские отношения посредством интенсификации сотрудничества в сферах взаимного интереса, включая торговлю, образование и культуру, и усиления связей между жителями двух стран"

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей провел встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном на полях Всемирного экономического форума в Давосе, стороны обсудили статус Фолклендских (Мальвинских) островов. Об этом говорится в заявлении МИД Аргентины.

"Это была теплая и сердечная встреча, в ходе которой стороны выразили поддержку [курса на установление] более конструктивных отношений между Великобританией и Аргентиной. Министр иностранных дел и президент Милей обсудили, как укрепить британо-аргентинские отношения посредством интенсификации сотрудничества в сферах взаимного интереса, включая торговлю, образование и культуру, и усиления связей между жителями двух стран. По вопросу Фолклендских островов министр иностранных дел и президент Милей заявили, что они согласны не соглашаться и что будут делать это в вежливой форме. Позиция Великобритании по поддержке права Фолклендских островов на самоопределение остается неизменной", - сказано в сообщении.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже около двух веков являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория оставалась во владении Соединенного Королевства. Аргентина результаты референдума не признала.

Ранее во время предвыборной кампании Милей называл "не подлежащей обсуждению" принадлежность островов Аргентине. Комментируя его слова, в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака называли вопрос о принадлежности архипелага давно закрытым.