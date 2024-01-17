Армия Израиля нанесла удары по ракетной установке в секторе Газа

ЦАХАЛ также атаковал отряд минометчиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные атаковали группу радикалов, пытавшихся обстрелять их из минометов в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа, и нанесли удар по ракетной установке в Рафахе на юге анклава.

"Террористы, пытавшиеся обстрелять из минометов военнослужащих ЦАХАЛ в Дейр-эль-Балахе, были атакованы с воздуха", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что группа радикалов "располагалась в районе, откуда на прошлой неделе были запущены ракеты" по Израилю.

"Кроме того, истребитель ЦАХАЛ нанес удар по ракетной установке в Рафахе, которая использовалась для обстрелов Израиля", - добавили в армейской пресс-службе.