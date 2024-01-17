Депутата польского Сейма лишили иммунитета из-за антисемитской выходки

Гжегож Браун ранее, находясь в здании парламента, затушил ханукальные свечи огнетушителем

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Польский сейм (нижняя палата парламента страны) лишил депутатской неприкосновенности парламентария от правого движения "Конфедерация" Гжегожа Брауна, который в декабре 2023 года потушил в здании парламента ханукальные свечи. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По ее сведениям, "за" лишение Брауна неприкосновенности проголосовали 398 депутатов Сейма, "против" - 15, еще 4 воздержались.

В середине декабря Gazeta Wyborcza сообщила, что Браун, находясь в здании парламента, затушил ханукальные свечи огнетушителем, после чего людей пришлось эвакуировать из здания. Спикер Сейма Шимон Холовня отстранил Брауна от заседания, назвав его поступок "грубостью, агрессией и глупостью". Позже ханукальные свечи были вновь торжественно зажжены в присутствии президента Польши Анджея Дуды. Окружная прокуратура Варшавы начала досудебное производство по этому инциденту.