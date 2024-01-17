МИД Швеции потребовал от дипломата из Ирана освобождения своих подданных

Шведское ведомство также выразило протест против ракетного обстрела Ираном Эрбиля

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах Ирана в королевстве. Ведомство потребовало от Тегерана немедленного освобождения шведских подданных, находящихся под стражей, говорится в пресс-релизе МИД.

"Поверенный в делах Ирана в Стокгольме был вызван сегодня в МИД Швеции, где ему особо подчеркнули требование властей страны о незамедлительном освобождении шведских подданных, произвольно заключенных под стражу в Иране, консульском доступе к ним и уважения к международным обязательствам в консульских вопросах", - отмечено в сообщении.

Шведское ведомство также выразило протест против ракетного обстрела Ираном иракского Эрбиля 15 января.

Ранее СМИ рассказали о задержании в Иране чиновника ЕС Юхана Флодеруса и исследователя Каролинского института Ахмадреза Джалали. Как говорится в сообщении МИД, правительство королевства также получило информацию о новых арестах шведских подданных. "В конце прошлого года без явной причины был задержан мужчина, имеющий шведское и иранское гражданство. МИД поддерживает связь с его родственниками", - отмечено в пресс-релизе.

МИД королевства также напоминает о том, что ранее им было опубликовано предупреждение воздержаться от любых поездок в Иран.