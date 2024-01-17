CNN: судья пригрозил вывести Трампа из зала заседаний за нарушение порядка

Защита писательницы Элизабет Джин Кэрролл утверждает, что во время ее выступления экс-президент США комментировал ее слова, заявляя, что это "охота на ведьм" и "мошенничество"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Судья Льюис Каплан пригрозил вывести экс-президента США Дональда Трампа из зала, где проходит заседание по по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей политика в изнасиловании и клевете. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Судья попросил Трампа не нарушать порядок после очередной жалобы адвоката Кэрролл. Ее защита утверждает, что во время выступления писательницы Трамп комментировал ее слова, заявляя, что это "охота на ведьм" и "мошенничество".

"Господин Трамп имеет право присутствовать на заседании. Но этого права можно лишиться, если [Трамп] будет нарушать порядок, о чем мне сообщили, и если он будет игнорировать указания суда", - цитирует судью CNN. Каплан добавил, что он понимает, что Трампу "очень хотелось бы, чтобы судья сделал это".

"Я был бы рад", - ответил экс-президент, как сообщили присутствующие на заседании журналисты.

Трамп второй день подряд посещает федеральный суд на Манхэттене в центральной части Нью-Йорка, где проходят заседания по делу Кэрролл. В отличие от суда по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization, судья не стал устанавливать каких-либо ограничений и правил, касающихся выступления бывшего американского лидера в суде.

Однако в четверг бывший глава США пропустит слушания из-за похорон тещи. Адвокат Трампа Алина Хабба пыталась добиться от судьи переноса заседания на пятницу, но судья отказался переносить слушание, заявив, что не препятствует посещению Трампом суда.

Дело Кэрролл

Это уже второе разбирательство по этому делу. В мае 2023 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. Тогда суд постановил, что экс-хозяин Белого дома должен выплатить Кэрролл $5 млн. Позднее писательница обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск - в частности, теперь она требует от Трампа возмещения ущерба на сумму по меньшей мере $10 млн. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его слова в эфире телеканала CNN, где он назвал писательницу сумасшедшей, ее доводы "фальшивкой и выдумкой", а поданный против него иск "подстроенной сделкой".

В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре 2022 года американка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.