Глава ЛАГ осудил меморандум о доступе к портам между Эфиопией и Сомалилендом

Ахмед Абу аль-Гейт считает, что соглашение является "жестокой атакой на арабские, африканские и международные ценности" и "явным нарушением международного права"

НАЙРОБИ, 17 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт назвал меморандум о доступе к портам, подписанный Эфиопией и непризнанным Сомалилендом, нападением на суверенитет Сомали.

По словам генсека ЛАГ, которые приводит Agence France-Presse, соглашение является "жестокой атакой на арабские, африканские и международные ценности" и "явным нарушением международного права".

Отношения между Эфиопией и Федеративной Республикой Сомали (ФРС) обострились после того, как Аддис-Абеба и непризнанный Сомалиленд заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам.

Власти ФРС заявили, что намерены оспорить меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны. В Могадишо прошла серия массовых демонстраций с осуждением меморандума. Несколько государств, в том числе США и Египет, выразили приверженность территориальной целостности Сомали.