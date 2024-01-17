Глава МИД Аргентины объяснила отказ страны от участия в БРИКС

Решение приняли отчасти по политическим причинам, поскольку блок стал больше, чем экономическое объединение, отметила Диана Мондино

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Правительство президента Хавьера Милея отказалось от участия Аргентины в БРИКС отчасти по политическим причинам, поскольку блок стал больше, чем экономическое объединение. Об этом в среду заявила глава МИД страны Диана Мондино.

"Аргентина отклонила приглашение к участию в БРИКС начиная с текущего января. Мы много изучали этот вопрос и увидели, что это не столько экономическая тема, сколько вопрос политического выравнивания. Аргентина стремится поддерживать равноудаленность и многосторонность", - заявила она на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Как отметила глава ведомства, Аргентина уже ведет торговлю со всеми странами объединения, поэтому в сфере экономики участие в БРИКС не принесло бы ощутимых выгод.

В конце декабря 2023 года Мондино признала, что правительство Милея отчасти руководствовалось идеологическими соображениями при отказе от присоединения к БРИКС, и что новое руководство Аргентины считает своими приоритетными партнерами "либеральные демократии". К их числу она отнесла США, государства Европы, Австралию, Израиль, Канаду и Новую Зеландию, но при этом не исключила возможность развития торгово-экономических отношений с другими странами.

В декабре официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни подтвердил, что Буэнос-Айрес официально уведомил лидеров стран БРИКС об отказе от присоединения к объединению. В тексте писем, которые были направлены президенту России Владимиру Путину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и председателю КНР Си Цзиньпину, говорилось, что новые власти Аргентины в "настоящее время считают нецелесообразным вступление" в БРИКС, куда республика была принята в августе.

Милей занял должность главы государства 10 декабря. Он неоднократно заявлял, что не намерен развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими государствами.