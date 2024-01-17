Al Jazeera: армия Израиля штурмует Бани-Наим, используя гранаты с отравляющим газом

В декабре и январе израильские силовики уже проводили рейды в Бани-Наиме с целью задержания разыскиваемых лиц

РАБАТ, 17 января. /ТАСС/. Подразделения израильской армии вечером в среду штурмуют палестинский населенный пункт Бани-Наим, расположенный к востоку от города Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что при операции военнослужащие еврейского государства используют гранаты с отравляющим газом. В декабре и январе израильские силовики уже проводили рейды в Бани-Наиме с целью задержания разыскиваемых лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.