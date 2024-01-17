Госдеп назвал приоритетом отправку на север Газы оценочной миссии ООН

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, спецпосланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд провел в регионе встречи по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация прорабатывает с Израилем и ООН вопросы, касающиеся отправки в сектор Газа специалистов всемирной организации для оценки ситуации, США считают этот вопрос приоритетным. С таким заявил выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем прорабатывать эти детали", - ответил он на вопрос о том, когда оценочная миссия ООН может быть направлена в северную часть сектора Газа. По словам Миллера, спецпосланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд и другие американские чиновники "провели в регионе ряд встреч по этому вопросу в последние несколько дней". "Мы прорабатываем детали с ООН, мы прорабатываем детали с правительством Израиля. Нужно сделать несколько предварительных шагов перед началом работы оценочной миссии ООН. Но для нас скорейшее начало работы оценочной миссии ООН и ее выполнение являются приоритетными вопросами", - добавил он.

"Мы видели, что сотни тысяч палестинцев оставили свои дома на севере, чтобы избежать военного конфликта, и перебрались на юг. Тот факт, что так много людей находятся на небольшой территории, создает невероятно давление с точки зрения усилий в гуманитарной сфере", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, "люди должны иметь возможность вернуться в свои дома на севере, как только это позволят обстоятельства". Как пояснил Миллер, специалисты ООН смогут оценить, есть ли условия для этого.

"Поэтому данная оценочная миссия крайне важна, чтобы мы могли сделать шаг, который мы пытаемся сделать, - позволить людям вернуться в свои дома и районы", - заключил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.